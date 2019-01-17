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ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в 2019 году

Экономика

Добыча нефти в стране в минувшем году, по оценке ОПЕК, составила 11,35 млн баррелей в сутки

Москва, 17 января 2019, 16:49 — REGNUM  Добыча нефти в России в 2019 году может составить 11,49 млн баррелей в сутки. Такая оценка приводится в новом ежемесячном докладе Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

В своём предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала добычу нефти в стране в 2019 году на уровне 11,44 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз повышен на 50 тысяч баррелей в стуки.

В 2018 году, по данным организации, добыча нефти в России составила 11,35 млн баррелей в сутки. При это свою предыдущую оценку ОПЕК повысила на 20 тысяч баррелей.

Исходя из доклада картеля, в 2019 году добыча нефти в России может увеличиться на 140 тысяч баррелей в сутки, или на 1,2%.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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