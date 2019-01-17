Дагестанские таможенники пополнили бюджет страны почти на 4,5 млрд рублей

Махачкала, , 17:01 — REGNUM Более 4,44 млрд рублей перечислила таможня Республики Дагестан в федеральную казну в 2018 году. Общий товарооборот деятельности таможни составил свыше 33,3 млрд рублей. Такие цифры в ходе заседания по подведению итогов работы ведомства привёл начальник таможни Руслан Яхъяев, пишет 17 января РИА «Дагестан».

За 12 месяцев 2018 года подразделениями правоохранительного блока по фактам нарушения таможенного законодательства было возбуждено 3245 административных и девять уголовных дел. Общая стоимость товара, являющегося предметом преступления по уголовным делам, составила 14,14 млн рублей.

Напомним, за 2017 год размер перечислений дагестанской таможней в федеральный бюджет был примерно на 400 тысяч рублей больше, чем в 2018 году, и составил 4,86 млрд рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий было возбуждено 2035 дел об административных правонарушениях и 11 уголовных дел.

Общая стоимость товара, являющегося предметом преступлений по уголовным делам, составила 34,83 млн рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.

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Стоит отметить, что еще пять лет назад — в 2013 году — Дагестанская таможня перечислила в федеральный бюджет 4 млрд 513,62 млн рублей, что на тот момент времени считалось рекордным показателем.