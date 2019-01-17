Гражданство ЕС купили 133 тысячи граждан России, Китая и арабских стран

Рим, , 16:15 — REGNUM За последние 10 лет гражданство Евросоюза купили 133 тысячи человек, большинство из них — «олигархи из стран экс-СССР», а также «миллионеры из Китая и арабских стран», сообщает в четверг, 17 января, Il Sole 24 Ore со ссылкой на экспертные исследования.

Авторы подробно останавливаются на возможностях приобретения гражданства Латвии. Этой опцией за последние годы воспользовались более 15 тысяч человек, подавляющее большинство которых (12 тысяч человек) — граждане России.

Объем инвестиций «новых граждан» в экономику Евросоюза (именно таково условие получение гражданства в целом ряде стран) за эти годы составил, таким образом, несколько десятков миллиардов евро.

Вместе с тем предоставление гражданства в обмен на деньги создает серьезные риски проникновения в ЕС «преступников, мафиози, мошенников и коррупционеров», заинтересованных в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, отмечается в статье.