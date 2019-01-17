Частные лица вывели из России в III квартале прошлого года $12,3 млрд

Москва, , 15:39 — REGNUM В третьем квартале 2018 года из России физлица перевели в иностранные банки за рубежом рекордный с начала 2016 года объем средств — $12,3 млрд. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишут 17 января «Известия».

По данным регулятора, $8,5 млрд были переведены российскими физлицами в страны дальнего зарубежья, еще $3,8 млрд — отправились в банки СНГ. За первые девять месяцев 2018 года из страны только физлицами было выведено $34,5 млрд, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, пишет издание.

Отмечается, что львиную долю из выведенных в третьем квартале средств за границу переправляли резиденты РФ ($9,3 млрд). В Центробанке России отметили увеличение общих сумм, переведенных в Швейцарию ($2,5 млрд, +62,7%), в Австрию ($229 млн, +33,1%), в Израиль ($125 млн, +31,6%) и во Францию ($139 млн, +24,1%).

Чуть меньший прирост показали переводы в США ($661 млн, +20,4%). В Китай же стали отправлять меньше денег ($233 млн, — 62,8%). Кроме того, статистика показывает снижение объемов средств, переводимых российскими физлицами на Кипр ($271 млн, — 30,9%).