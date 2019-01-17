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На Украине уже 17 дней не действует мораторий на продажу земель

Экономика

Ни пока никто их не покупает

На Украине уже 17 дней не действует мораторий на продажу земель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кусок Украины

Киев, 17 января 2019, 15:20 — REGNUM  На Украине фактически 17 дней действует рынок земли, который позволяет продажу сельскохозяйственных земель. Об этом 17 января с трибуны Рады заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Мушак.

«Прошло 17 дней, а мораторий не был продолжен, потому что он был заблокирован мной и коллегой Пынзеныком (депутат от «Народного фронта» Павел Пынзенык) … В Украине построено большое количество аэропортов — Полтава, Николаев, Львов, Херсон, Винница, Умань, Черновцы. У меня вопрос: где все эти арабы, китайцы, евреи и другие люди, которые должны были скупить нашу землю? Почему их там нет, — у меня вопрос к Олегу Валерьевичу (лидер Радикальной партии Олег Ляшко). Почему они не приехали в Украину и не купили последнее наше сокровище? Это также вопрос Юлии Владимировне. Почему олигархи не выкупили ни одного гектара земли за эти 17 дней. Как так получилось?» — задался вопросом Мушак.

Он напомнил, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли ограничивает и нарушает экономические права украинских граждан.

«А ответ прост — в последние 10 лет никакой необходимости в продлении моратория не было. Все голосования о продлении моратория были только об одном — запретить украинцу даже думать о том, что он имеет право. Потому что, если украинец имеет экономическое право, он становится богатым. Если он становится богатым и с правами, то ему не нужны такие политики, которые торгуют только социальными подачками и разговорами о том, что после их прихода к власти что-то изменится к лучшему. Потому что, если украинец богатый и с правами, то вы — политики вчерашнего дня, ему не нужны. Смерть мораторию», — добавил Мушак.

В свою очередь, первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВРУ Павел Пынзенык предложил депутатам парламент определиться относительно принятия закона «О внесении изменений в раздел 10 переходных положений Земельного Кодекса Украины относительно продления запрете на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель». Регистрационный номер 9355−5 от 04.12.2018. По его словам, в декабре голосование за указанный проект закона прошло с нарушением регламента, поскольку депутаты голосовали по чужим карточкам.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за законопроект №9355−5, который продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

«Отмена в условиях военного положения и экономического кризиса моратория на отчуждение сельскохозяйственных земель без урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельскохозяйственного назначения является угрозой как национальной, так и продовольственной безопасности нашего государства, которое может потерять ценный ресурс — украинские сельскохозяйственные земли», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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