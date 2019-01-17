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Итальянский экспорт за год вырос на 1%

Экономика

Быстрее всего увеличивается объем экспорта в США

Рим, 17 января 2019, 15:18 — REGNUM  По данным за ноябрь 2018 года, объем итальянского экспорта вырос на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщили в четверг, 17 января, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с предыдущим месяцем, октябрем 2018 года, объем экспорта снизился на 0,4%.

Быстрее всего растет объем экспорта итальянских товаров в такие страны, как США (рост 15,8%), Австрия (7,6%), Испания (5,1%), Нидерланды (4,9%) и Китай (3,3%).

Из отраслей положительная динамика зафиксирована по экспорту электроники (рост 18,4%), фармацевтической продукции (16%) и одежды (12,8%). В свою очередь значительно снизились объемы экспорта автомобилей (на 16,2%).

Экспорт итальянских товаров за пределы ЕС (увеличение на 1,4%) растет быстрее, чем экспорт товаров в страны Евросоюза (0,4%).

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Экономика Италии
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