ОАЭ запретили ввоз живой птицы из Ростовской области

Абу-Даби, , 15:14 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты включили Ростовскую область в список российских регионов, откуда запрещен импорт живой птицы, не прошедшей тепловую обработку, сообщает 17 января портал «24ОАЭ».

Отмечается, что запрет был установлен после рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая обнаружила в российском регионе высокопатогенный грипп птиц. Вместе с тем импорт прошедшего тепловую обработку мяса кур возможен из любого региона РФ.

Как передает РИА Новости, в 2018 году Эмираты включили Астраханскую, Костромскую, а также Курскую области и Калмыкию в список регионов РФ, откуда запрещен импорт птицы без обработки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киргизия ввела временный запрет на импорт мяса птицы из трех областей России.

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