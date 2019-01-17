Nissan Korea оштрафовано за ложные данные о расходе топлива

Сеул, , 15:17 — REGNUM Южнокорейская антимонопольная служба оштрафовала Nissan Korea на 804 000 долларов за то, что компания указывала неверные данные о расходах топлива автомобилей Infinity Q50 с дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Расход топлива японского автомобиля достигает 6,8 литров на 100 километров, вместо заявленных 6,6 литров. Неверная информация печаталась во многих журналах, брошюрах и рекламных вывесках в период с февраля по ноябрь 2014 года. За этот период Nissan Korea успешно продал 2040 машин Infiniti Q50, заработав на этом 60 млн долларов.

Представители антимонопольной службы заявили, что некорректная информация вводит клиентов в заблуждение и влияет на выбор покупателей: автомобилям данной модели приписывается конкурентное преимущество, которым они не обладают. Более того, по опросам потребителей, расход топлива автомобиля зачастую является приоритетным фактором при покупке автомобиля.

Nissan Korea пока отказывается комментировать данный инцидент.