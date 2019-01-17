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В Перми на аукционе на покупку автобусов сэкономили почти 42 млн рублей

Экономика

Конкурсная комиссия подвела итоги двух аукционов на поставку 85 автобусов

Пермь, 17 января 2019, 16:06 — REGNUM  В Перми определился поставщик для муниципального автопарка. Победители на портале госзакупки не указаны. Как сообщает издание «Коммерсантъ», на поставку претендовали российские производители автобусов — ЛиАЗ и Volgаbus. По данным источника в мэрии, в торгах на поставку дизельных автобусов победил Volgаbus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пермь намерена купить 85 автобусов. Из них 20 газомоторных и 65 дизельных. Заказчиком выступил департамент имущественных отношении администрации города.

Начальная цена лота на поставку дизельного транспорта составляла 226 млн рублей. В ходе аукциона цену сбили до 214,7 млн рублей. Начальная цена лота на поставку газомоторных автобусов составляла 656,5 млн рублей. Итоговая цена — 626 млн рублей.

По условиям договора, исполнитель должен поставить транспорт в Пермь до 20 апреля 2019 года. Среди сопутствующих услуг, которые должен оказать победитель тендера, указано то, что в течение двух месяцев после поставки заказчику первого автобуса исполнитель провести подготовку персонала по правилам технического обслуживания и ремонту поставленных автобусов (в количестве не более 30 человек).

Согласно техзаданию, наружное оформление автобусов должно быть представлено в красном цвете с элементами пермского звериного стиля в белом цвете, согласно макетам, которые будут представлены победителю аукциона в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Перми закупит 85 новых автобусов

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Государственные закупки
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