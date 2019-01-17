Правительство Южной Кореи намерено придерживаться водородной экономики

Сеул, , 14:38 — REGNUM Правительство Южной Кореи сообщило о намерении оживить водородную экономику, сообщает YTN.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея планирует увеличить производство водородных автомобилей до 100 тыс. единиц ежегодно к 2025 году и снизить их цену до 30 млн (~$26,747).

Кроме этого Министерство планирует увеличить количество водородных заправочных станций до 1200 к 2040 году. Сейчас на территории страны расположено только 14 таких заправочных станций.

Также правительство планирует к 2040 году увеличить количество водородных автомобилей с 2000 до 6,2 млн единиц.

Водородная экономика — экономика, в которой роль основного средства передачи энергии выполняет водород (в качестве топлива для автомобилей, домов, электростанций, а также запас энергии с помощью водорода и его производство).