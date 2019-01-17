Туристы в Японии потратили рекордные 42 миллиарда долларов в 2018 году

Токио, , 16:24 — REGNUM 16 января Японское агентство по туризму опубликовало данные о расходах туристов за 2018 год. Согласно отчету, расходы выросли на 9% по сравнению с 2017 годом и составили 42 миллиарда долларов. Большая сумма расходов пришлась на туристов из Соединенных Штатов и Гонконга, а австралийцы заняли первое место по средним расходам на человека.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», в 2018 году Япония переживала туристический бум. Страну посетило 32 миллиона человек.

На фоне этого, японское правительство повысило налог на потребление для иностранных туристов с целью пополнения бюджета в преддверии Олимпийских игр в 2020 году. Кроме этого, правительство решило ввести налог на выезд в размере 10 долларов.