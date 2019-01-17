Госдума отказалась ужесточать рекламу микрокредитов

Москва, , 14:03 — REGNUM Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 января проголосовали против принятия в первом чтении законопроекта, направленного на ужесточение правил рекламы микрофинансовых организаций (МФО) и их услугах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект под авторством депутатов фракции ЛДПР предлагал прописать в законе, что реклама услуг МФО должна содержать информацию о размере процентной ставки за пользование микрозаймом, сумме и сроке возврата микрозайма, а также перечень всех допрасходов заемщика, которые связаны с микрозаймом. Сегодня, отмечают авторы инициативы, реклама МФО не запрещена и регламентируется общим законом о рекламе. Так, реклама предоставления любого кредита, которая содержит хотя бы одно его условие, должна содержать и все остальные условия. Между тем, уверены авторы законопроекта, таких мер недостаточно.

«Используя привлекательные рекламные слоганы, МФО утаивают полную стоимость микрозайма либо, не сообщая процентную ставку за пользование микрозаймом в процентах годовых и иные условия предоставления микрозайма, влияющие на его полную стоимость, либо указывая в рекламе проценты, начисляемые на сумму микрозайма в день, что эффективно работает для привлечения внимания потребителей рекламы. В результате потенциальные заемщики не получают необходимой информации, чтобы составить представление о полной стоимости микрозайма и тех рисках, которые сопутствуют его предоставлению, и неминуемо вводятся в заблуждение относительно своих финансовых возможностей своевременно возвратить заем», — отмечают авторы законопроекта.

Между тем большинство депутатов проголосовали против такой инициативы. Так, например, профильный комитет Госдумы по экономполитике, а также правительство, в заключениях на законопроект отметили, что существующих норм закона достаточно для того, чтобы урегулировать вопрос и не допускать введения граждан в заблуждение.