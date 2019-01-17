Железнодорожный вокзал в Сургуте ждёт модернизации

Сургут, Югра, , 14:07 — REGNUM Главгосэкспертиза России одобрила реконструкцию железнодорожного вокзала в Сургуте. Также эксперты провели на достоверность сметную стоимость работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Здание вокзального комплекса Сургута было построено в 1987 году, и на сегодняшний день оно не отвечает современным требованиям и нуждается в существенной модернизации. Общая стоимость реконструкции вокзального комплекса оценивается более чем в 2,5 млрд рублей.

Реконструкция подразумевает расширение здания вокзала практически вдвое — до 10 277,20 кв. м за счет устройства нового перекрытия и сооружения полноценного второго этажа для размещения объектов торговли. Вместимость вокзала увеличится с 500 до 1400 человек. Багажное отделение демонтируют, и к зданию пристроят более компактный двухэтажный административно-служебный блок. Будут снесена трехэтажная пристройка с комнатами длительного отдыха, несколько ограждений и металлических строений. Монумент «Тепловоз» с рельсами и шпалами установят на новом месте.

Планируется установить фасадное освещение здания вокзала, проведена модернизация всех инженерных сетей, внедрена централизованная информационная система оповещения пассажиров. Также в здании вокзала будут созданы все условия для формирования безбарьерной среды, что позволит людям с ограниченными физическими возможностями путешествовать с комфортом.

В центральной части пассажирского блока вокзала будет обустроен балкон-переход, соединяющий в одном уровне левую и правую части блока, а также площадка для выхода в крытый пешеходный переход.

Сам переход соединит островную пассажирскую платформу вокзала с центральной частью комплекса. Подняться на переход с платформы можно будет по двум лестницам или на лифте. На переходе будет также установлено табло с информацией о прибытии и отправлении поездов.