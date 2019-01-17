Граждан РФ призвали остерегаться потребительских кредитов

Москва, , 13:56 — REGNUM Регулярное снижение реальных доходов населения РФ предопределило падающий уровень их ежемесячных трат, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в декабре 2018 года предновогодние расходы граждан РФ выросли сразу на 13,2% относительно ноября и номинально оказались самыми высокими за последние четыре года. Однако по сравнению с предыдущим годом их расходы выросли всего на 1,6%, что вывело «очищенные» от инфляции расходы на самый низкий уровень за те же последние четыре года.

«Если говорить о динамике расходов, то она связана с традиционным новогодним периодом, — сказал Григорьев. — С одной стороны, есть необходимость закупиться продуктами перед праздником, с другой — новогодние распродажи и скидки для многих граждан являются чуть ли ни единственным способом приобрести цифровые гаджеты, бытовую технику и прочее. Сам же диспаритет между номинальным и реальным выражением трат очевидно заключается в обесценивании национальной валюты как в результате колебаний курса, так и в результате внутренних инфляционных процессов».

При этом Григорьев подчеркнул, что госорганы считают инфляцию лишь по усреднённым показателям множества товарных групп.

«Правда, ЦБ публикует статистику и по состоянию потребительских товаров, но к методологии её составления тоже могут быть вопросы», — уточнил эксперт.

По его мнению, куда объективнее был бы периодический мониторинг цен на разные продуктовые наборы в крупных ритейл-сетях, где множество граждан фактически и совершает ежедневные покупки.

«Ну, а невысокий (и даже падающий по многим месяцам) уровень среднемесячных трат относительно 2012 года объясняется и того проще — с 2013-го года реальные располагаемые доходы жителей РФ регулярно снижаются, поэтому нет ничего удивительного в том, что и большие траты они не могут себе позволить, — добавил он. — А текущее состояние кредитного рынка делает затею повысить свои регулярные расходы за счёт потребительского кредитования крайне опасной для долгосрочного финансового благополучия».

Напомним, что, по данным холдинга «Ромир», общие повседневные расходы жителей РФ в декабре 2018 года номинально оказались самыми высокими за все годы наблюдений. Они выросли на 13,2% относительно ноября и на 1,6% по сравнению с декабрем 2017 года. Однако в разрезе года рост расходов более чем в 2,5 раза уступил размеру накопленной за год инфляции в 4,3%.

Таким образом, как уточняют эксперты холдинга, даже при высоких показателях номинальных расходов реальные траты, то есть «очищенные» от инфляции, оказались самыми низкими за последние четыре года. Даже в кризисном 2015 году предновогодние расходы граждан РФ оказались выше, чем в 2018 году.

Также отмечается, что в декабре жители России практиковали именно крупные закупки. Размер среднего чека за месяц вырос сразу на 18% или почти на 100 рублей по сравнению с ноябрём. Месячная инфляция оказалась самой высокой за весь год.

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