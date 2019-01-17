При изменении делового климата нужно слушать замечания бизнеса — Медведев

Москва, , 13:48 — REGNUM При реализации плана мероприятий по трансформации делового климата власти России будут реагировать на озвучиваемые бизнесом проблемы, заявил 17 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.

По его словам, в соответствующем плане, который он подписал, почти 150 мероприятий, в том числе по устранению административных процедур и барьеров в международной торговле.

«Мы, конечно, должны будем оперативно реагировать на те проблемы, которые будут ставиться предпринимателями», — заявил Медведев, добавив, что план будет обновляться минимум дважды в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что в России планируется запустить рейтинг долгосрочной устойчивости регионов страны. Проект также предусматривает внедрение обзоров бюджетных расходов, чтобы выявить места неэффективного использования и перенаправить туда, где они принесут «большую пользу».