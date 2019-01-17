«Россети» намерены развивать сотрудничество с энергетиками Сербии

Москва, , 13:42 — REGNUM 17 января в Белграде в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Республику Сербию генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и министр инноваций и технологического развития Ненад Попович от лица правительства Сербии подписали меморандум российско-сербского сотрудничества в области развития инноваций в секторе электроэнергетики. В церемонии подписания принял участие специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко.

Меморандум определяет ключевые направления взаимодействия в области развития инноваций в электросетевом комплексе России и Сербии.

В частности, стороны намерены совместно разрабатывать инновационные продукты с применением цифровых технологий, осуществлять взаимодействие в области проектирования и модернизации энергосистем, внедрения интеллектуальных систем управления распределительными сетями с использованием технологий «Умный город», совместно вести технические исследования, обмениваться опытом эксплуатации систем учета электроэнергии. «Россети» также рассматривают возможность участия в реализации программы развития электросетей балканской республики, сообщили в департаменте информационной политики и связей с общественностью компании.

«Россети» активно работают над цифровой трансформацией электроэнергетики. Аналогичные цели ставит Сербия. Опираясь на опыт друг друга, государства намерены вместе развивать электросетевые комплексы Российской Федерации и Республики Сербии, а также совместно выводить новые технологические решения на рынки третьих стран», — прокомментировал меморандум глава «Россетей» Павел Ливинский.