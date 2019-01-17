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Около 80% работников в Таджикистане получают менее $100 в месяц

Экономика

Около 45% трудящихся получают в среднем $65 в месяц

Астана, 17 января 2019, 13:43 — REGNUM  По состоянию на 1 января 2019 года численность трудоспособного населения Таджикистана составила 2,368 млн человек, сообщает 17 января издание Asia-Plus со ссылкой на данные агентства по статистике при президенте республики.

По данным агентства, около 45% трудящихся занято в сфере сельского хозяйства, 20,1% — в образовании и 9,5% — в здравоохранении, 4,8% — в обрабатывающей промышленности, 3,9% — в обороне.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составляет 617 сомони ($65), здравоохранения — 817 сомони ($86), образования — 399 сомони ($99).

Отметим, по официальным данным, среднемесячная заработная плата в Таджикистане составляет 1324 сомони ($140).

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Экономика Таджикистана
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