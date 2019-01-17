Новогодние праздники обошлись гражданам России в 1,1 трлн рублей

Москва, , 13:35 — REGNUM На протяжении новогодних праздников жители России потратили в общей сложности 1,1 трлн рублей. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе Сбербанка.

Согласно результатам исследования, проведенного кредитной организацией совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД», каждый житель страны в среднем истратил за период с 29 декабря по 7 января около 16,1 тыс. рублей.

Отмечается, что почти треть всего праздничного бюджета российские граждане оставили в супермаркетах.

«Не популярно в новогодние каникулы приобретение одежды и обуви. На такие покупки приходится всего 8,4% новогодних трат», — говорится в пресс-релизе.

Эксперты сообщили, что средняя сумма оплаты гостиниц возросла на 13%, также выяснилось, что на новогодние праздники граждане РФ посещали 169 стран мира, включая такие экзотические места, как Зимбабве и острова Кука.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно, что жители России потратили в новогодние каникулы до 13 тыс. 870 рублей. Такие сведения представил центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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