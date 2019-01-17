В 2018 году ввод жилья в эксплуатацию в Казахстане вырос на 12%

Астана, , 13:25 — REGNUM По итогам 2018 года в Казахстане введено в эксплуатацию 12,5 млн кв. метров жилья, что на 12,1% больше, чем в 2017 году, заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев, сообщает 17 января агентстве «Казинформ».

По его словам, в течение года жилищные условия улучшили 113 тыс. семей. Рост ввода жилья в эксплуатацию отмечается во всех регионах республики. В Мангистауской области ввод жилья вырос в 1,4 раза, в Атырауской, Джамбульской и Туркестанской областях — в 1,2 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Каирбек Ускенбаев заявил, что в 2019 году в Казахстане планируется сдать в эксплуатацию 13 млн кв. метров жилья, или 115 тыс. квартир и домов.

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