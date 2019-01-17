Медведев анонсировал рейтинг долгосрочной устойчивости регионов

Москва, , 13:17 — REGNUM В России планируется запустить рейтинг долгосрочной устойчивости регионов, заявил 17 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Данный рейтинг станет одним из мероприятий, предусмотренных проектом Концепции повышения эффективности бюджетных расходов периода 2019−2024 годов, рассмотренном на заседании.

Кроме того, проект предусматривает внедрение обзоров бюджетных расходов, чтобы выявить места неэффективного использования и перенаправить туда, где они принесут «большую пользу».

«Третье — это совершенствование системы госпрограмм и дальнейшее внедрение принципов проектного управления. А также предполагается сформировать систему управления различными налоговыми льготами, преференциями, внедрять современные технологии контроля. Один из ключевых элементов — развитие системы госзакупок. В частности, предполагается, что в лучшей степени нужно будет скоординировать закупочную деятельность с бюджетным планированием», — рассказал Медведев.

По его словам, работа над повышением эффективности расходов бюджета ведётся уже несколько лет. В качестве примера уже сделанного глава правительства назвал внедрение бюджетного правила.