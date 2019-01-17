Четверг, 17 Января 2019 года
13:19:54 МСК

В Южной Корее вырастили рекордное количество кур несушек

Экономика

Согласно статистическим данным, это самый высокий показатель с 1980 года

Сеул, 17 января 2019, 13:19 — REGNUM  Количество выращенных в Южной Корее кур несушек стало рекордным, сообщает SBS News.

Согласно исследованию «Тенденции в животноводстве», опубликованному Korea Institute for Animal Products Quality Evaluation и Statistics Korea, в четвертом квартале 2018 года количество кур несушек составило 74,7 млн голов, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

Согласно статистике, это самый высокий показатель с 1980 года.

Кроме этого, количество выращиваемых бройлеров увеличилось на 0,6%, уток на 19,5% до 8,9 млн голов, мясного крупно рогатого ската так же увеличилось на 2,3%, свиней на 0,5% до 1,3 голов. Однако количество коров уменьшилось на 0,2% до 408 тыс. голов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить