В Южной Корее вырастили рекордное количество кур несушек

Сеул, , 13:19 — REGNUM Количество выращенных в Южной Корее кур несушек стало рекордным, сообщает SBS News.

Согласно исследованию «Тенденции в животноводстве», опубликованному Korea Institute for Animal Products Quality Evaluation и Statistics Korea, в четвертом квартале 2018 года количество кур несушек составило 74,7 млн голов, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

Согласно статистике, это самый высокий показатель с 1980 года.

Кроме этого, количество выращиваемых бройлеров увеличилось на 0,6%, уток на 19,5% до 8,9 млн голов, мясного крупно рогатого ската так же увеличилось на 2,3%, свиней на 0,5% до 1,3 голов. Однако количество коров уменьшилось на 0,2% до 408 тыс. голов.