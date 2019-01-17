В Вологодской ГМХА сообщили подробности сотрудничества с Буйским химзаводом

Вологда, , 13:06 — REGNUM Совместная работа учёных Вологодской государственной молочнохозяйственной академии и Буйского химического завода (Костромская область) позволяет разрабатывать и испытывать комплексные микроудобрения для сельскохозяйственных культур, сообщает 17 января пресс-служба вуза.

«Такое сотрудничество с одним из крупнейших химических предприятий по производству удобрений позволяет в короткие сроки передать сельхозтоваропроизводителям для испытания и последующего использования удобрения направленного действия, разработанные под конкретную культуру с учётом многообразия почв и климата России», — сообщил профессор кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии Алексей Налиухин, посетивший предприятие.

Сотрудники кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии в разные годы разработали комплексные микроудобрения для бобовых культур, льна-долгунца. Буйский химический завод производит биомодифицированные органо-минеральные удобрения, который сейчас активно внедряются.

По словам Налиухина, для динамичного развития агропромышленного комплекса страны необходимо совместное взаимодействие науки и бизнеса. Отмечается, что для дальнейшего развития на заводе был открыт уникальный испытательный комплекс, позволяющий круглогодично проводить испытания новых форм удобрений, ускоряя появление на рынке их новых марок.

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