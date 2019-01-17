Между Севастополем и сирийским Тартусом будет курсировать грузовое судно

Севастополь, , 13:03 — REGNUM Между Севастополем и сирийской провинцией Тартус будет курсировать частный грузовой корабль. Об этом сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров на встрече с представителями парламента Сирии.

«Уже в начале февраля первый частный корабль, приобретенный специально для этих целей, начнёт курсировать между Севастополем и Тартусом, перевозя грузы и товары из России в Сирию и обратно», — отметил Базаров.

По его словам Базарова, кроме экономического сотрудничества, обсуждаются варианты культурного обмена.

«Это взаимодействие университетов, в области воспитания молодёжи и взаимодействие на уровне религиозного образования», — подчеркнул севастопольский вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Сирию с официальным визитом прибыла российская делегация, в состав которой входят члены правительства российского города-героя Позже представители двух стран подписали соглашение о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом.

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