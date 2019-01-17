Калужская область расширяет деловые связи с Израилем

Калуга, , 12:58 — REGNUM Договоренность о двустороннем взаимодействии Калужской области и Израиля, которая направлена на развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов, была достигнута сегодня, 17 января, в Москве, в рамках встречи губернатора Калужской области Анатолия Артамонова с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в России Гарри Конером. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Агентстве регионального развития Калужской области, в ходе переговоров шла речь о перспективах взаимодействия и в частности, по вопросам организации бизнес-миссий деловых кругов.

В состав израильской делегации, принявшей участие в переговорах, вошли представители бизнес-сообщества: председатель Израильско-Российского делового совета Теймураз Хихинашвили, советник председателя совета по АПК Борис Розенвальд, корпоративный директор по международному маркетингу компании IAI Роберт Фишер, директор ООО «Алтико» (представительство концерна «Тамбур» в России) Денис Гольм, вице-президент компании LR-Group Марк Вельман. Сферы деятельности компаний — строительная индустрия, социальные услуги и консалтинг, финансы и маркетинг.

Участники встречи отметили, что в ноябре 2018 года посол Израиля в России Гарри Конер посетил Калужскую область. В ходе визита Гарри Конер изучил промышленный и инвестиционный потенциал региона. Делегация израильтян осмотрела индустриальный парк «Ворсино», посетила административно-деловой центр особой экономической зоны «Калуга», где прошли переговоры с руководством Калужской области. Были отмечены возможности сотрудничества в области сельского хозяйства, медицины, образования и культуры.

Во время ноябрьского пребывания израильской делегации в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов заявил:

«У нас есть большое желание развивать сотрудничество с Израилем во всех направлениях. До сих пор у нас был опыт сотрудничества только в сельском хозяйстве. И я его с удовольствием бы возобновил. Я являюсь специалистом в сельском хозяйстве, и с полной ответственностью заявляю, что самый передовой опыт в этой сфере — в Израиле. У вас очень много разработок ‑ и в области орошения и в сфере молочного животноводства. У нас в Малоярославце по израильской технологии построена прекрасная ферма «Евромолоко». Несмотря на разницу в климате ваши технологии нам идеально подходят. Мы предоставим великолепные условия для организации этого бизнеса. Мы можем так же сотрудничать в области здравоохранения — традиционно есть большой интерес к израильской медицине. Калуга растет, мы строим практически новый город на Правом берегу, можно построить там клинику. Так что ваши проекты найдут у нас самую квалифицированную помощь и поддержку».

По итогам встречи 17 января состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Агентства регионального развития Калужской области с Израильско-Российским деловым советом. Израильско-Российский деловой совет — это общественная организация, созданная в 2010 году с целью увеличить объемы двухсторонней торговли и инвестиций между Израилем и Россией. Сегодня он является механизмом развития торгово-экономических связей между израильскими и российскими компаниями и зачастую выступает единственной площадкой для общения бизнес-сообществ.