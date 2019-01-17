В Свердловской области выросла среднемесячная начисленная заработная плата

Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В Свердловской области рост среднемесячной начисленной заработной платы за 11 месяцев 2018 года составил 8,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

Среднемесячная заработная плата за ноябрь 2018 года по отношению к ноябрю 2017 года также выросла на 6,8%. Наибольший рост заработков за 11 месяцев 2018 года зафиксирован у работников сферы досуга, развлечений, культуры и спорта — на 22,7% и у сотрудников организаций, представляющих социальные услуги и у медиков — на 18,6%. Наименьший рост заработков у работников организаций, занимающихся операциями с недвижимостью — на 5% и сотрудников государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения — 5,3%.

При этом по отношению к ноябрю 2017 года заработная плата в ноябре 2018 года снизилась у работников торговли и автомастерских на 6%, а у сотрудников занятыми научными исследованиями и разработками на 4,9%.

Средняя зарплата в Свердловской области за ноябрь по всему кругу организаций составила 37,6 тыс. рублей, а среднемесячная за период с января по ноябрь 2018 составила 36,7 тыс. рублей.

Отметим, что исследования других организаций фиксируют иную тенденцию. Так согласно проведённому компанией HeadHunter опросу, в Свердловской области по итогам 2018 года заработная плата снизилась у 30% респондентов, причём половина из них указали, что заработок сократился на 15% и более. Ещё 26% опрошенных заявили о росте зарплаты на 10%. Больше всего заработки сократились у работников предприятий торговли и сферы услуг, а также у сотрудников образовательных учреждений. При этом больше всего падение зарплат ощутили на себе свердловчане 55 лет и старше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.