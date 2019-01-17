Два теплоснабжающих МУП Кировской области пытаются обанкротить

Киров, , 12:46 — REGNUM В Кировской области сразу два муниципальных теплоснабжающих предприятия, оказывающих услуги в разных районах, могут стать банкротами. К ним поданы соответствующие иски, которые поступили в Арбитражный суд региона. Одно дело принято к производству, второе заявление из-за недочётов оставлено без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Московская область) 28 декабря 2018 года обратилось в суд с требованием признать банкротом МУП «Лузские коммунальные системы», Сумма исковых претензий — 4 785 926,49 рубля. Обоснованность претензий к компании, учреждённой в августе 2017 года администрацией Лузского городского поселения одноимённого района Кировской области, суд рассмотрит 21 февраля 2019 года.

«Также в заявлении кредитора в соответствии с абзацем десятым пункта 2 статьи 39 Закона о банкротстве указана кандидатура арбитражного управляющего, подлежащего утверждению в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), — Терентьева Игоря Михайловича из числа членов Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», — отмечается в определении суда.

6 ноября 2018 года истец выиграл у кировского МУП иск о взыскании 1 432 927 рублей 64 копеек задолженности по договору энергоснабжения за поставленную в апреле — июне 2018 года электрическую энергию и неустойки, начисленной на долг.

В январе 2019 года районная прокуратура сообщила, что на предприятии был выявлен факт нарушения сроков выплаты зарплаты в октябре-ноябре 2018 года. Долг перед 48 работниками превысил 600 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена, должностное лицо оштрафовали на 10 тыс. рублей, а юрлицо — на 30 тыс. рублей.

Помимо того, банкротные претензии выставлены и МУП ЖКХ «Теплосети» ЗАТО Первомайский Кировской области. Иск к нему подал конкурсный управляющий МУП жилищно-коммунального хозяйства «Уют». Сумма претензий — 1 311 293 рубля. Иск оставлен без движения до 28 января 2019 года из-за недочётов.

В июне 2018 года суд удовлетворил иск компании «Уют» к тому же МУП о взыскании 1 815 141 рубля 86 копеек задолженности за январь — май 2017 года по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 01.06.2005 года. Обжаловать решение ответчик не смог.

По данным ЕГРЮЛ, МУП ЖКХ «Теплосети» ЗАТО Первомайский Кировской области учреждено в марте 2005 года. Уставный капитал — 12,9 млн рублей.

На официальном сайте предприятия уточняется, что оно «создано для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, организаций, расположенных на территории ЗАТО Первомайский Кировской области в услугах по получению тепловой энергии и горячего водоснабжения».