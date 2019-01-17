«Игра на укрепления» рубля продолжается

Москва, , 12:43 — REGNUM На фоне данных от Американского института нефти о сокращении коммерческих запасов на 2,68 млн. баррелей за неделю, фьючерсные контракты на сорт марки Brent 17 января утром закрепились выше отметки в $ 61 за бочку. заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

«В январе на валютный рынок вернулся Центральный банк РФ, скупающий валюту на 15,6 млрд. рублей в день. Однако изъятие валюты с рынка намного меньше, чем ее приток от международной торговли. Профицита счета текущих операций в январе более чем достаточно для покрытия интервенций и погашения корпоративного внешнего долга», — пояснил эксперт.

Стартовавший 15 января налоговый период: страховые взносы на 0,4 трлн рублей так же может увеличить спрос на рубли от экспортеров.

«До конца текущей недели игра на укрепление российской валюты на фоне восстановления цен на нефть, и начала налоговых выплат может быть продолжена, к ближайшему уровню в 66,15 рубля за доллар», — считает Дядин.

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