Китайские нелегалы в Киргизии: всё нормально, только покупатели подводят

Бишкек, , 03:32 — REGNUM Согласно официальной статистике, китайских работников в Киргизии всего 800 человек, и те работают на предприятиях. Тем не менее, побывав на бишкекском рынке, все же можно обнаружить китайцев — хотя и сторонящихся журналистов. Одна из продавцов на условиях анонимности пообщалась с автором ИА REGNUM Евгенией Ким, рассказав о том, как складывается жизнь нелегального мигранта-китайца в Киргизии.

По словам женщины, которая работает в Киргизии по туристической визе, хороший заработок служит достаточным стимулом: в родной стране ей было бы столько не заработать:

«На рынке много таких продавцов, которые работают по туристической визе. Некоторые торгуют круглый год. У меня работа сезонная. Я каждый год уезжаю в Китай, у меня там остались муж и дети. Потом возвращаюсь».

При этом милицейские рейды по рынку проходят регулярно, как правило, о них известно заранее — но большинство проблем возникало раньше, «когда приезжали и еще не понимали, как нужно работать, чтобы не попасться». А преимущество Киргизии перед, например, Казахстаном оказывается и вовсе сомнительным: знакомые собеседницы, которые возят товар в Казахстан, сообщают, что с документами там гораздо строже:

«Сложнее договориться с милицией, таможней и прочими людьми. Киргизия ближе, и проще пройти границу с Киргизией, чем с Казахстаном».

Так в чем же бывают сложности?

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