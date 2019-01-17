Не проблема, а преимущество: о дешёвой электроэнергии в РФ

Москва, , 12:32 — REGNUM Странно слышать от Чубайса слова о низких ценах на электроэнергию. Для экономики и промышленности относительная дешевизна электроэнергии является не проблемой, а скорее конкурентным преимуществом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ФИНАМ Алексей Калачев.

«Вероятно, Анатолий Чубайс, говоря такое, забывает о протяженности территории, холодном в сравнении с большинством промышленно развитых стран климате и более длительным отопительным периодом. Если уравнять цены на энергию, промышленность окажется в несравнимо худших условиях», — считает эксперт.

А говоря, что цены на электричество в стране ниже в два раза, чем в Европе, не надо бы забывать, что и цена рабочей силы здесь в разы ниже. Поднимая в разы тарифы сможет быть надо и зарплаты в разы повысить?

«Чубайс сам себе противоречит, говоря, что низкие цены на энергороынке из-за высокой конкуренции, но что энергоэффективность низкая. Но ведь в условиях конкуренции должна бы расти и энергоэффективность», — пояснил Калачев.

Как сообщает ИА REGNUM, в ходе Х Гайдаровского форума глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой.

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