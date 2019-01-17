За год национальная газотранспортная компания Казахстана удвоила прибыль

Астана, , 12:33 — REGNUM По итогам 2018 года прибыль национального оператора Казахстана АО «КазТрансГаз» составила 201 млрд тенге ($532 млн), что на 103% больше, чем в 2017 году, сообщили 17 января в пресс-службе компании.

За год консолидированный доход группы компаний АО «КазТрансГаз» превысил 1 трлн тенге ($2,6 млрд), что на 60% больше, чем годом ранее. В компании добавили, что в 2018 году национальный оператор выплатил в бюджет республики более 99,5 млрд тенге ($263 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года среди государственных компаний Казахстана наибольший объем прибыли получило АО «КазМунайГаз» — 648,2 млрд тенге ($1,7 млрд по курсу на 27 декабря 2018 года). АО «КазТрансГаз» оказалось на втором месте.

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