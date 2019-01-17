За последний месяц 26 компаний повысили цены на автомобили в России

Москва, , 12:24 — REGNUM Цены на новые легковые автомобили в декабре 2018 — январе 2019 года повысили 26 компаний, представленные на российском рынке. Такие данные приводят специалисты сайта «Цена Авто».

Проведённый мониторинг показал, что большинство автокомпаний (20 брендов) повысили цены сразу после Нового года. Только 6 брендов изменили стоимость машин во второй половине декабря.

Отмечается подорожание на 18−23 тыс. рублей двух моделей Volkswagen — пикапа Amarok и универсала Caddy, на 20−30 тыс. рублей кроссоверов XV и Forester нового поколения производства Subaru.

С 1 января на 12−25 тыс. рублей выросли цены на отечественные автомобили LADA и УАЗ. Повысились цены почти на все модели Citroen (на 20−100 тыс. рублей), Jeep (на 40−75 тыс.), Lexus (на 67−158 тыс.), Mercedes-Benz (на 30−310 тыс.), Nissan (на 11−85 тыс.). Также подорожал весь модельный ряд у марок Hyundai (на 19−50 тыс.), KIA (на 15 — 155 тыс.), Mitsubishi (на 20−53 тыс.), Peugeot (на 20 — 80 тыс.).

На фоне традиционного новогоднего удорожания автомобилей Ford снизил цена на седаны и хэтчбеки Fiesta (на 18 тыс. рублей). При этом все остальные машины этой марки прибавили в цене от 10 до 100 тыс. рублей.

Мониторинг проводился в период с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.

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