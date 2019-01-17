Железнодорожные услуги на Украине резко подорожают

Киев, , 12:12 — REGNUM Глава объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков обвинил руководство госпредприятия «Укрзализныця» в неэффективной работе и получении высоких зарплат. Соответствующее заявление Каленков сделал 17 января в эфире одного из украинских телеканалов.

«Укрзализныця» должна повышать свою эффективность. А мы, глядя на финансовые планы, не очень это увидели… В прошлом году выполнение инвестиционной программы было на уровне 60%. Я не помню, чтобы за последние годы инвестпрограмма выполнялась больше чем на 60−65%. На следующий год запланировано 26 млрд. грн. (928 млн. долл.) инвестиций. Если мы выйдем на уровень прошлого и позапрошлого года в 60% освоения — это на треть меньше. 10 млрд. грн. (357 млн.долл.) не будут потрачены», — сказал Каленков.

Он сообщил, что средняя зарплата около 500 человек административно-технического персонала «Укрзализныци» превышает 5100 долл. в месяц. При этом каждый член правления «Укрзализныци» получает минимум по 71 тыс. долл.

«Что вызывает беспокойство? Сейчас в структуре «Укрзализныци» зарплата составляет более 50%. В европейских компаниях — Польша, Чехия, это 32−37%, никогда больше. В этом году уровень зарплаты планируется увеличить ещё больше. Есть большой вопрос по эффективности работы внутри «Укрзализныци». Кроме этого, около 500 человек административно-технического персонала имеют среднюю зарплату более 144 тыс. грн. в месяц. В следующем году её планируют увеличить в 3,5 раза. Это довольно существенно. При этом члены правления «Укрзализныци» получают минимум по 2 млн грн. каждый. Но если люди получают такую зарплату, мы хотим соответствующий уровень принятия решений. В то же время на следующий год сама «Укрзализныця» застраховала убытки от неправильных и неграмотных действий руководства «Укрзализныци», — добавил Каленков.

Он также выразил опасения, что в 2019 году «Укрзализныци» поднимет стоимость грузоперевозок более чем на 16%.

«В прошлом году с февраля месяца у нас произошла так называемая либерализация вагоносоставляющей. «Укрзализныця», как основной игрок на рынке, получила возможность повышать цены на вагоны без согласования с другими министерствами и ведомствами. Цены на рынке выросли не только на вагоны «Укрзализныци», но и на вагоны частного парка. В связи с этим расходы грузоотправителя возросли на 35−40%. В 2018 году грузоотправители заплатили «Укрзализныце» на 20 млрд. грн. (714 млн. долл.) больше, чем в 2017 году… «Укрзализныця» запланировала ещё ряд мер, их называют «косметические внутри тарифа». Но эти «косметические меры» — выравнивание классов тарифа, либерализация вагоносоставляющей, могут привести к тому, что расходы грузоотправителей возрасту больше, чем декларируемый рост тарифов», — рассказал Каленков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году «Укрзализныця» планирует поднять тарифы на перевозку пассажиров в пределах Украины. Об этом говорилось в опубликованной на сайте компании объяснительной записке к консолидированному финансовому плану на следующий год.

«В 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%», — говорится в документе.

Также «Укрзализныця» планирует направить на обновление основных фондов 24,5 млрд. грн. (875 млн.долл.) Согласно финплану, компания планирует приобрести 15 грузовых тепловозов производства General Еlectric, 46 пассажирских вагонов, приобрести и изготовить 3650 полувагонов и пр. Помимо этого, планируется модернизировать более 7 тыс. грузовых вагонов, 78 пассажирских вагонов, а также пригородные поезда и тяговый подвижной состав.

«Развитие смежных отраслей экономики за счет модернизации «Укрзализныци» — главная идея, заложенная в финплане компании на 2019 год. Эта модель, показавшая свою эффективность на рынке вагонов, должна быть перенесена и на другие отрасли, с которыми сотрудничает железная дорога. Поэтому от реализации нашей амбициозной инвестиционной программы на следующий год выигрывают все», — отметил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.