Проект освоения Павловского месторождения прошел общественные слушания

Москва, , 12:12 — REGNUM В столице состоялась рабочая встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова и генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» (входит в Госкорпорацию «Росатом») Владимира Верховцева. В рамках встречи стороны обсудили реализацию проекта «Павловское» по освоению свинцово-цинкового месторождения на архипелаге Новая Земля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе холдинга.

Владимир Верховцев отметил, что реализация проекта идет согласно графику. Проведены инженерные изыскания, общественные слушания с местными сообществами и заинтересованными сторонами. В настоящее время завершается проектирование горно-обогатительного комбината и портового комплекса. Следующим этапом в 2019 году станет прохождение Главгосэкспертизы и экологической экспертизы.

Игорь Орлов подчеркнул значение проекта для развития Арктического региона. Напомним, он внесен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области, а также включен в госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны, где отмечена необходимость государственной поддержки в создании портовой инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, месторождение Павловское было открыто АО «Первая горнорудная компания» в 2001 году. Балансовые запасы расположенного на Новой Земле Павловского месторождения составляют более 2,48 миллиона тонн цинка, 549 тысяч тонн свинца и 1194 тонны серебра. Переработкой свинцово-цинковых руд Павловского месторождения займется будущий горно-обогатительный комбинат мощностью около 220 тысяч тонн цинкового и 50 тысяч тонн свинцового концентратов в год, а также 16 тонн серебра ежегодно.

Основным инфраструктурным объектом, необходимым для освоения месторождения, станет порт в губе Безымянная.

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