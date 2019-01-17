Калужская область отметилась в рейтинге инновационных регионов

Калуга, , 12:12 — REGNUM Калужская область заняла седьмое место в рейтинге инновационных регионов России, презентация которого состоялась в рамках X Гайдаровского форума, войдя в группу «сильных инноваторов». Суммарный индекс инновационного развития в каждом из восьми субъектов этой группы превышает 140%.

«Для каждого региона — это некий элемент соревновательности, а позиции каждого демонстрируют, как комплексно «сработала» команда в отчётном году. Это позволяет руководителям видеть точечную динамику инновационной активности в регионе и использовать рейтинг в качестве инструмента управления региональной инновационной системой», — отметил директор Ассоциацией инновационных регионов России Иван Федотов.

Как сообщили 17 января корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, на сегодняшний день Калужский регион является одним из лидеров, в частности, по таким показателям как: численность исследователей в расчёте на миллион человек населения; удельный вес занятых в высокотехнологичных и среднетехнологичных видах деятельности в общей численности занятых в экономике региона.

Напомним, рейтинг ежегодно составляется Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) на основании 29 индикаторов, среди которых численность студентов и исследователей, интенсивность затрат на технологические инновации, доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВРП, привлечение инвестиций из федеральных источников в инновационную сферу экономики региона по отношению к ВРП, поддержка реализации инновационных проектов федеральными институтами развития.

В составлении рейтинга по итогам 2018 года впервые полноценно учитывался такой показатель как интенсивность проведения публичных инновационных мероприятий.

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