Правительство РФ не сможет в 2019 году удержать инфляцию ниже 5%?

Москва, , 12:30 — REGNUM В 2019 году инфляция в РФ, скорее всего, превысит 5%, полагает доктор экономических наук Алла Дворецкая. Об этом она заявила 17 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра экономического развития РФ Максима Орешкина о надеждах его ведомства на инфляцию ниже 5% в 2019 году.

«Я думаю, что мы выйдем за пределы 5%, — сказала Дворецкая. — И это даже при той статистике, которая есть сейчас, а она несовершенна. Потребительскую корзину считают по неполному, по неадекватному и по несовременному набору продуктов. Некоторые туда вообще не входят. Поэтому официальная статистика занижает реальные цифры, а фирмы и население это интуитивно чувствуют. Инфляционные ожидания гораздо выше, и ЦБ РФ это признает. Оптимизма господина Орешкина я не разделяю, потому что все инфляционные риски сохраняются».

Среди этих рисков экономист назвала рост НДС, акцизы на бензин, неопределённость цены на нефть, санкционное давление и такой внутренний фактор, как монополизм инфраструктурных монополий.

«Всё это слабо регулируется, а это как раз задача ведомства Орешкина, а не Центрального банка РФ, так как инфляция носит у нас в основном не денежный, а структурный характер, — добавила Дворецкая. — Если эти факторы давят, то инфляция не будет падать. Бороться с ней путем повышения ставок бесполезно. ЦБ РФ это понимает. Инфляция зависит не только от того, что денежная масса растёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирины Букиной, инфляция в 2019 году может достигнуть 7−10%.

«Что касается инфляции, то официальная статистика может показать то, что соответствует целевым показателям, — сказала Букина корреспонденту ИА REGNUM — В своё время глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина высказалась в том смысле, что люди якобы ещё просто не привыкли к низким показателям инфляции и им лишь кажется, что цены растут. Но я склонна полагать, что людям не кажется и они видят, что цены на продукты растут порой очень существенно. И на некоторые продукты они могут вырасти в два раза».

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