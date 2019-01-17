«Росэлектроника» разработает «умные» метки для автомобильных шин

Москва, , 11:56 — REGNUM Специалисты холдинга «Росэлектроника» разработают «умные» метки для автомобильных шин, которые позволят собирать информацию о давлении, температуре, а также рассчитывать точный пробег каждого колеса. Об этом 17 января сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

«Их использование позволит существенно повысить безопасность транспортных средств. В перспективе «умные» шины могут быть интегрированы с навигационно-связным терминалом ЭРА-ГЛОНАСС», — пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Технически метки будут включать в себя элемент питания, антенну и печатную плату с набором датчиков. При этом плату можно будет оснастить датчиками давления, температуры, наклона и другими.

Предполагается, что информация о шине будет передаваться через мобильную связь на серверы системы и затем выводиться через мобильное приложение или web-интерфейс.

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