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«Росэлектроника» разработает «умные» метки для автомобильных шин

Экономика

Их использование повысит безопасность транспортных средств

Москва, 17 января 2019, 11:56 — REGNUM  Специалисты холдинга «Росэлектроника» разработают «умные» метки для автомобильных шин, которые позволят собирать информацию о давлении, температуре, а также рассчитывать точный пробег каждого колеса. Об этом 17 января сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

«Их использование позволит существенно повысить безопасность транспортных средств. В перспективе «умные» шины могут быть интегрированы с навигационно-связным терминалом ЭРА-ГЛОНАСС», — пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Технически метки будут включать в себя элемент питания, антенну и печатную плату с набором датчиков. При этом плату можно будет оснастить датчиками давления, температуры, наклона и другими.

Предполагается, что информация о шине будет передаваться через мобильную связь на серверы системы и затем выводиться через мобильное приложение или web-интерфейс.

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