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Более 100 млн рублей взыскал суд с электросетевой компании из Дагестана

Экономика

Организация не исполняла свои обязательства по договору купли-продажи электроэнергии

Махачкала, 17 января 2019, 11:55 — REGNUM  Порядка 107,6 млн рублей взыскал Арбитражный суд Дагестана с электросетевой организации «Дагэнержи» в пользу ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Истец потребовал погасить задолженность за электроэнергию в размере 95,7 млн рублей, плюс ещё 11,9 млн рублей в виде процентов за просрочку исполнения обязательств по договору, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе суда.

В ходе заседания было установлено, что «Дагэнержи» не исполняет свои обязательства по договору купли-продажи электроэнергии. Оплата задолженности, накопленной с 1 июня 2016 года по 31 июля 2017 года, не была произведена даже после претензии, направленной поставщиком.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Арбитражный суд Дагестана обязал крупнейшего поставщика питьевой воды в городе Махачкале ОАО «Махачкалаводоканал» выплатить в пользу Дагестанской энергосбытовой компании более 40 млн рублей. Основную часть суммы, а именно 38,4 млн рублей, составила задолженность за поставленную электроэнергию, остальные 1,9 млн рублей истец потребовал в качестве неустойки за просрочку платежей.

Кроме того, в январе 2018 года процедура банкротства-наблюдения была введена в отношении дагестанской энергетической компании «Каспэнергоресурс». С соответствующим иском в суд обратилось АО «Дагестанская сетевая компания» ввиду того, что ответчик задолжал 66,8 млн рублей.

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Долги за энергоресурсы
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