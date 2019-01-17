Цена на электроэнергию в РФ не такая уж и низкая – мнение

Москва, , 11:48 — REGNUM Цены на электроэнергию на внутреннем рынке в России не должны быть на уровне среднемировых — это неподходящее сравнение, так как наша страна является крупнейшим производителем энергоресурсов в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета по городскому хозяйству и экономической политике московского отделения «ОПОРЫ Росии» Станислав Супрунов.

Кроме того, существующая стоимость российской электроэнергии не такая уж и низкая. Рост цен в текущих условиях неминуемо ляжет дополнительной нагрузкой на бизнес и население, а переход на новые, более энергоэффективные — займет не один год, а гораздо больше времени.

«Если будут предприняты меры по повышению цен на электроэнергию, это вызовет рост инфляции и удорожание себестоимости выпускаемой продукции, что негативно скажется в целом на всей российской экономике», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, в ходе Х Гайдаровского форума глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой.

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