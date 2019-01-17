Валидаторы в транспорте Ростова-на-Дону доведут до совершенства

Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM До конца января 2019 года валидаторы, установление в городском транспорте Ростова-на-Дону, усовершенствуют. Обновление программного обеспечения позволит повысить качество приёма платежей с помощью бесконтактных банковских карт и смартфонов. Об этом сообщает паблик «Ростовский Городской Транспорт».

«Повысить стабильность и ускорить процесс обработки платежей, совершаемых с помощью банковских карт платежных систем, позволяет обновленное программное обеспечение для валидаторов нового образца. Установка будет производиться в ближайшие дни, и уже в конце января владельцы данных карт убедятся в этом лично при оплате проезда», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что свыше 1 тыс. валидаторов обновят во всех видах городского наземного транспорта.

ИА REGNUM напоминает, что навести порядок в сфере безналичной платежной системы в общественном транспорте Ростова-на-Дону в сентябре 2018 года поручил городским властям донской губернатор Василий Голубев.

«Я не удовлетворен скоростью внедрения безналичной платежной системы в общественном транспорте в Ростове. Необходимо максимально быстро навести прядок в этой отрасли. Система позволяет вести прозрачные расчеты пассажиропотоков, в конечном итоге это работает на развитие транспортных предприятий, на экономику города», — заявил он.

Систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону на тот момент оценили только 30% горожан.

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Кроме того, горожане жаловались, что после платы за проезд безналичным способом зафиксированы многократные списания средств со счёта.

«Впервые оплатила проезд в автобусе №3 картой VISA. После этого начались постоянные списания денег. Сначала по два раза в день, я не придала внимание. Но позже стали списывать в день раз по десять, при обращении в банк всё проверили и сообщили, что действуют мошенники. Карту пришлось блокировать, но списать средства пытаются до сих пор», — жаловались интернет-пользователи.

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