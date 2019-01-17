Назван минимальный размер займа юридическому лицу от клиентов Сбербанка

Москва, , 11:31 — REGNUM 5 тысяч рублей составит минимальный размер займа юридическому лицу от клиентов Сбербанка в рамках создаваемой инвестплатформы. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

По его словам, в сфере краудинвестирования в России Сбербанк ориентируемся на «общие рыночные показатели».

Попов добавил, что физические лица-клиенты Сбербанка с минимальной суммой инвестирования 5 тыс. рублей могут стать инвесторами создаваемой инвестиционной площадки.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января 2019 г. первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что в первом квартале текущего года в Российской Федерации может быть запущена платформа онлайн-кредитования физическими лицами — краудлендинга.

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