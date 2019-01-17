Осколки агроимперии: в Татарии пытаются обанкротить крупного землевладельца

г. Мензелинск, Татария, , 11:26 — REGNUM Налоговая служба пытается обанкротить предприятие, которое три года назад предположительно и выступило управляющей структурой для «осколков» агроимперии экс-сенатора и действующего депутата Госсовета республики Вагиза Мингазова. В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать несостоятельным ООО «Органик Групп». Заявление пока к производству не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск Федеральная налоговая служба №14 по РТ подала 29 декабря 2018 года, но дело к производству пока не принято. Сумма исковых требований — 1 478 164,78 рубля. По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 5 марта 2015 года, в выписке есть отметка, что в ноябре 2017 года «юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения» с Муслюмово на Мензелинск. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Директор и единственный участник — Илдар Гимадеев. Он в разные годы выступил также учредителем ещё четырёх юрлиц, среди которых — ООО «Минзаля», ООО «Урожай», ООО «Чулпан» и ООО «Органик груп», имеющая в названии отличие в одну букву. Последнее было создано в августе 2017 года с тем же основным видом деятельности.

На официальном сайте районной администрации в марте 2015 года был опубликован материал, в котором говорилось, что по поручению главы республики Рустама Минниханова на базе предприятий некогда крупнейшего агрохолдинга «Вамин Татарстан» (на сегодня обанкрочен), базирующихся в Муслюмовском и Мензелинском районах, создаётся новая структура.

«До 1 апреля 2015 года «Просто молоко» передает имущественный комплекс и оборотные средства в управляющую компанию ООО «Органик Групп». Руководителем управляющей компанией назначен Ильдар Гимадиев (возможно, что в фамилии была допущена ошибка. Примечание ИА REGNUM ). Головная контора будет находиться в Мензелинске», — уточнялось на сайте с указанием, что в Мензелинске компании в распоряжение будет передано 30 582 га земли, из которых 11,39 тыс. га были в собственности агрохолдинга, а остальные в общедолевой собственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАО «Вамин Татарстан» было создано бывшим сенатором Вагизом Мингазовым в 1995 году, в агрохолдинг входило несколько десятков компаний, в том числе специализирующихся на производстве молочной продукции. В 2013 году банкротство крупнейшего на тот момент холдинга в своей отрасли стало самым громким скандалом в республике.

В июне 2014 года Мингазов по состоянию здоровья сложил с себя полномочия сенатора, но на сегодня является депутатом Госсовета РТ и с октября 2014 года руководителем филиала ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» по РТ. Холдинг же был обанкрочен, его долги превышали 4 млрд рублей, многие предприятия общества были распроданы по частям.

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