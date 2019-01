Китай получил в Казахстане крупнейшее месторождение вольфрама в мире

Астана, , 11:25 — REGNUM Соглашение о реализации этого проекта с одним из крупнейших мировых производителей вольфрама — китайской компанией Xiamen Tungsten было подписано еще в ноябре 2018 года в ходе визита премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева в Китай.

Необходимо отметить, что именно КНР с 2013 года определяет высокий спрос на этот металл: 53% мирового потребления приходится на сам Китай.

Залежи вольфрамо-молибденовых руд «Верхние Кайракты» в Казахской ССР были открыты ещё в советское время, и считались крупнейшим разведанным месторождением в мире. Там был основан поселок, началось строительство инфраструктуры и многоэтажных домов. Однако с развалом СССР работы на месторождении прекратились.

«Китайцы закончили технический аудит месторождения и подтвердили своё убеждение, что это второе в мире месторождение по содержанию вольфрама: первое, по их мнению, в Китае. Мы договорились о строительстве двух горно-обогатительных комбинатов (ГОК) на месторождениях «Верхние Кайракты» и «Северный Катпар». Самое главное — договорились о строительстве завода готовой продукции по выпуску паравольфрамата аммония», — сообщил заместительакима Карагандинской области по промышленности, развитию МСБ, вопросам индустриализации и инвестиций Алмас Айдаров.

Стоимость проекта мощностью 12 тыс. тонн переработанных руд по предварительному технико-экономическому обоснованию проекта составляет 750 млн долларов. На предприятии будет работать 2 000 рабочих. Причем, на период строительства ГОКов будут завезены китайские специалисты.

Казахстанское законодательство сейчас позволяет при реализации большого инвестиционного проекта завозить вне квот и разрешений иностранную рабочую силу. После запуска производства её привлечение происходит в обычном порядке.

Все 100% продукции будут экспортироваться в КНР, США, ФРГ и Францию. Запуск предприятия намечен на конец 2021 года.

Китай достаточно уверенно чувствует себя в Центральном Казахстане. В 2018 году Forever Fourshing Co. Ltd от материнской компании Hebei Huatong W&C запустил литейный завод мощностью 300 тыс. тонн и стоимостью 47 млн долларов. Этот же инвестор за 37 млн долларов построит завод по производству медной кабельной продукции. Yunnan Industrial Explosive Group наладит производство промышленной взрывчатки (40 тыс. тонн / 37 тыс. долларов). Проект проходит госэкпертизу. Horgos Xingbang Traiding возведет мощности по производству электролитического марганца (20 тыс. тонн / 50 млн долларов). В настоящее время компания получает разрешение на инвестирование в РК. Risen Energy ltd строит солнечную электростанцию на 140 млн кВт/час за 32 млн долларов.

Таким образом, только в Карагандинской области из 13 инвестпроектов, реализуемых с иностранным участием, 6 воплощаются Китаем. Кроме того, в регионе большие проекты вводят в строй транснациональные корпорации: