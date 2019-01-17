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Бывший глава «Ленты» перешёл в правление «Магнита»

Экономика

Он назначен президентом компании

Москва, 17 января 2019, 11:02 — REGNUM  В одном из крупнейших в России ретейлеров — ПАО «Магнит» — произошли кадровые изменения. Так, президентом компании стал бывший глава «Ленты» Ян Дюннинг. Об этом сообщается на сайте ПАО «Магнит» 17 января.

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Уточняется, что он также избран в состав правления, которое возглавляет генеральный директор Ольга Наумова. Назначение Дюннинга одобрено советом директором компании.

«Мы рады приветствовать Яна Дюннинга в команде в качестве президента «Магнита», — подчеркнул председатель совета директоров «Магнита» Чарльз Эмитт Райан. — Рассчитываем, что он также возьмёт на себя роль заместителя председателя совета директоров в следующем цикле работы совета».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий продал 29,1% акций сети банку ВТБ за 138 млрд рублей, оставшись миноритарным акционером «Магнита». Только за январь-сентябрь 2018 года выручка сети продовольственных магазинов «Магнит» по неаудированным результатам компании выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигла 905,3 млрд рублей.

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Добавим, «Магнит» (1,14 трлн рублей) вошёл в десятку крупнейших частных компаний в России по версии журнала Forbes, опубликованной в сентябре 2018 года.

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