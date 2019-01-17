Эксперты составили рейтинг загруженности аэропортов Европы

Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Лондонский международный аэропорт Хитроу в 2018 году признан наиболее загруженной воздушной гаванью Европы. Об этом сообщает 17 января Bloomberg.

По данным агентства, в минувшем году через британский хаб прошли более 80 млн пассажиров. Почти на 8 млн отстает от Хитроу аэропорт столицы Франции Шарль-де-Голль. На третьем месте по оживленности пассажиропотока находится аэропорт Амстердама (71 млн человек).

Эксперты агентства отметили резкий рост посещаемости московского международного аэропорта «Шереметьево» (рост потока пассажиров в год 14,3%, общее число — 45,9 млн человек). Однако в агентстве напомнили, что этот пик популярности воздушной гавани вероятнее всего связан с проведенным в России летом 2018 года чемпионатом мира по футболу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2018 года стало известно, что в московском аэропорту «Шереметьево» перед началом ЧМ-2018 по футболу начали работу пункты технической поддержки паспорта болельщика (FAN ID).

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