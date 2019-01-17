Ложка дёгтя: об индексации федеральных выплат

Барнаул, , 10:53 — REGNUM Заявленную вице-премьером РФ Татьяной Голиковой индексацию ежемесячных денежных выплат руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых назвала логичным решением. Вместе с тем, комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что с 1 февраля 2019 года выплаты эти будут проиндексированы всего на 4,3%, она пояснила: —

«Индексация ЕДВ — логичное решение. Отказ от индексации ежемесячных денежных выплат был бы сродни согласию власти на ухудшение условий жизни льготников. Ложкой дегтя здесь служит следующий момент: по моему мнению, 4,3% недостаточный размер повышения. Жизнь стала обходиться дороже на более высокий процентный показатель.

Конечно, структура ЕДВ не подразумевает компенсацию всех видов расходов человека, но всё же, по моим ощущениям, существует несоразмерность между размером индексации выплат и фактическим увеличением расходов на тот же набор социальных услуг.

При этом надо понимать, что существуют и другие меры поддержки и иные выплаты, индексация которых заморожена или периодически подвергается приостановке. Например, материнский капитал или пенсии, работающим пенсионерам. Также имеют место быть факты многолетнего отказа от повышения выплат регионального уровня. Например, пособие на ребенка или выплата ветеранам труда».

Напомним, о том, что с с 1 февраля 2019 года в России проиндексируют на все федеральные выплаты 4,3% сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правительства. Финансовую поддержку в виде выплат, на которые будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей, получат более 15 млн жителей страны.

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