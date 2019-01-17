Исламские финансы, цифровая экономика: инвестмеморандум Татарии на 2019 год

Казань, , 10:40 — REGNUM В Татарии обнародован инвестиционный меморандум, которым в регионе будут руководствоваться при взаимодействии участников инвестдеятельности в 2019 году. Среди его приоритетных направлений, помимо содействия в реализации проектов, соответствующих нацпроектам, «развитие исламских финансовых механизмов», «реализация крупных высокотехнологичных проектов в нефтегазохимическом и машиностроительном комплексе», а также помощь в реализации проектов для формирования единой структуры цифровой энергетики и формирование, развитие цифровой экономики. До конца января 2019 года министерство экономики РТ должно будет внести в кабинет министров республики перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2019 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В меморандуме уточняется, что он устанавливает основные приоритеты развития инвестиционной деятельности в республике, и утверждается для повышения эффективности взаимодействия всех участников процесса. Среди основных целей меморандума кроме содействия в реализации проектов, совпадающих с нацпроектами России, развитие исламских финансовых механизмов, реализация крупных высокотехнологичных проектов в нефтегазохимическом и машиностроительном комплексе, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, помощь в реализации проектов для формирования единой структуры цифровой энергетики, формирование и развитие цифровой экономики, а также поддержка проектов, соответствующих приоритетным направлениям стратегии развития республики «Татарстан — 2030».

Исполнительным органам региональной власти в рамках меморандума поручено в пределах их компетенций среди прочего внедрять лучшие федеральные, региональные и зарубежные практики, направленные на создание благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.

По данным Татарстанстата, за девять месяцев 2018 года внешнеторговый оборот республики составил 14 219,3 млн долларов США — 116,7% к уровню января-сентября 2017 года. При этом было экспортировано товаров на 11 221,5 млн долларов (рост на 21,1%), импортировано — на 2997,8 млн долларов (рост на 2,7%). На долю стран дальнего зарубежья приходилось в структуре внешторгового оборота 87,6%. Среди основных партнёров республики по объёму внешнеторгового оборота — Нидерланды (2193,9 млн долларов США), Польша (1901 млн долларов), Германия (1441,7 млн долларов), Белоруссия (917,1 млн долларов).

За тот же период в основной капитал направлено 368 431,8 млн рублей инвестиций — 98,2% к уровню января-сентября 2017 года.