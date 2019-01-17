Рубль вырос против доллара на 1,4%, против евро — на 1,95%

Москва, , 10:38 — REGNUM С начала торговой недели рубль вырос против доллара США на 1,4%, а против евро на 1,95%. Основной причиной оптимизма является отсрочка нового санкционного давления со стороны США из-за высокого уровня занятости Америки внутренней политикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Ожидания операций ЦБ РФ по покупке валюты в рамках бюджетного правила с 15 января не смогли подогреть интерес продавцов рубля, так как эта новость была отыграна еще до нового года. Кроме того, восстанавливается стоимость барреля нефти, что частично оказывает поддержку рублю», — считает эксперт.

Сегодня, 17 января, в фокусе снижение политической напряженности вокруг Английского Brexit, а также оптимизм после того как в Парламенте проголосовали за сохранение статуса премьера Великобритании Терезы Мэй. Это может временно увеличить спрос на валюты развивающихся стран. Кроме того, отсутствие новых сообщений со стороны США о санкциях в адрес России не дадут активно работать спекулянтам рубля на продажу.

«Отдельно стоит выделить тот факт, что Министерство финансов России разместило рекордный за полгода объем облигаций федерального займа. Инвесторы раскупили все три выпуска на общую сумму 35 млрд рублей», — отметила Сальникова.

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