Microsoft озаботился строительством доступного жилья недалеко от Сиэтла

Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Корпорация Microsoft намерена направить $500 млн на строительство доступного жилья в пригородах Сиэтла в штате Вашингтон. Как сообщается на сайте компании, это самый крупный по объёму средств транш на подобные цели за последние более чем 40 лет.

По словам президента корпорации Брэда Смита, средства в основном пойдут на расширение доступа к жилью для трудящихся низкого и среднего достатка, сообщает газета The Seattle Times. Точное количество квадратных метров жилья, которое планируется возвести, не называется, однако уточняется, что это будет десятки тысяч единиц.

Напомним, корпорация Microsoft, основателем которой является предприниматель и миллиардер Билл Гейтс, является одной из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различных устройств — персональных компьютером, игровых приставок, сотовых телефонов. В ноябре 2018 года Microsoft обошла по рыночной капитализации компанию Apple, став самой дорогой американской организацией. Эксперты оценили рыночную капитализацию американского IT-гиганта в $753,3 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации