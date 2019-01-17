Смотря с чем сравнивать: о тарифах на электроэнергию в России

Москва, , 10:31 — REGNUM И опять, как в «лихие» 90-е годы, в фокусе внимания общественности Чубайс и Гайдар. В данном случае речь идет о наделавшем немало шуму выступлении главы «Роснано» Анатолия Чубайса на Гайдаровском форуме, где он заявил, что в России «чрезмерно дешевая» электроэнергия, которая в силу своей дешевизны используется неэффективно. Кроме того, Чубайс обвинил в сложившейся ситуации не что-нибудь, а «антинародную», по его словам, реформу отрасли электроэнергетики, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Стоит напомнить, что реформа электроэнергетики в России началась в 2002 году, когда Анатолий Чубайс возглавлял крупнейший энергохолдинг «РАО ЕЭС», в ходе реформы успешно ликвидированный. Основная идея реформы заключалась в том, чтобы покончить с монополизмом в отрасли и перейти к свободному рыночному ценообразованию на электроэнергию, которое, как уверяли авторы реформы, будет выгодно населению. Также предполагалась приватизация и вывод на фондовую биржу акций всех компаний электроэнергетики для целей привлечения инвестиций в отрасль, преимущественно иностранных.

«Реформа заняла много лет, в том числе она продолжалась и после того, как Чубайс ушел с поста главы «РАО ЕЭС». Однако результата в виде свободного выбора потребителем поставщика электроэнергии она так и не принесла. В то же время тарифы на электричество, которые не стали полностью рыночными, несмотря на ежегодное повышение, действительно, в России остаются сравнительно низкими в сравнении с другими странами. Но это смотря с кем сравнивать. Например, в Германии и во многих других странах Евросоюза потребитель имеет возможность выбирать поставщика электричества на рыночных принципах — то есть, у кого ниже цена», — пояснила эксперт.

Несмотря на это, среднестатистический немецкий потребитель платит за электричество в 4−4,5 раза больше, чем в России. Например, если гражданин РФ платит за электричество в месяц 600−700 руб. (примерно 8−9 евро в месяц), то в Германии вам пришлось платить 35−36 евро в месяц. С другой стороны, в Саудовской Аравии электричество дешевле почти в 6−7 раз, чем в России, примерно на 15−20% тарифы на электричество дешевле в Таиланде, не говоря уже о Туркмении, где стоимость электроэнергии самая низкая на всем постсоветском пространстве.

Россия входит в 15 стран с самой низкой стоимостью электричества в мире, это верно, но занимает в этом рейтинге одну из нижних строчек, во-первых, и, во-вторых, если сравнивать стоимость электричества в России и развитых странах, тогда нужно сравнивать и реальные доходы населения.

«По итогам 11 месяцев 2018 года реальные доходы россиян выросли всего на 0,4% в годовом исчислении, а в ноябре 2018 г. в годовом исчислении упали на 2,9%. Для сравнения: на Украине в недавние годы по требованию МВФ ввели рыночные принципы ценообразования в электроэнергетике, и потребитель сам может выбирать поставщика. Но к снижению цен это не привело, в результате население не выиграло от этой реформы.

В России же реформа электроэнергетики забуксовала, и ее не удалось довести до конца. Но по этой причине в России сохраняются низкие цены на электричество: не всё полностью реформировали. И в сохранении низких тарифов на электроэнергию в России Чубайс не виноват», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе X Гайдаровского форума глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой. Это приводит к тому, что электроэнергия тратится неэффективно.

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