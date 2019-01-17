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Суд Индии дал Volkswagen сутки на уплату штрафа

Экономика

Если автогигант не уплатит штраф вовремя, власти Индии обещают взять под стражу главу подразделения Volkswagen и наложить арест на имущество компании

Суд Индии дал Volkswagen сутки на уплату штрафа
Эмблема Volkswagen

Нью-Дели, 17 января 2019, 10:25 — REGNUM  Индийское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen обязано в течение суток до истечения 18 января уплатить штраф в связи с мошенническими действиями, которые привели к нанесению ущерба окружающей среде. Такое решение принял Национальный зеленый трибунал страны, передает 17 января телеканал NDTV.

Отмечается, что сумма штрафа составляет 1 млрд рупий (около $14 млн). Если автогигант не уплатит указанную сумму вовремя, власти Индии обещают взять под стражу главу подразделения Volkswagen и наложить арест на имущество компании в стране.

Напомним, 16 ноября 2018 года Национальный зеленый трибунал Индии обвинил немецкого автопроизводителя в том, что своими мошенническими действиями Volkswagen нанес ущерб экологии и предложил уплатить штраф в размере 1 млрд рупий в фонд совета по борьбе с загрязнением окружающей среды.

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